Временный порядок растаможки «евроблях» вступил в силу: что нужно знать владельцам авто на еврономерах (ДОКУМЕНТ)

Растаможка «евроблях» / Фото: ipukr.com

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Racurs.ua

Временный порядок растаможки «евроблях», принятый накануне Кабинетом министров, вступил в силу. С сегодняшнего дня владельцы авто на еврономерах могут пройти все необходимые процедуры «временного порядка». На это у них есть 180 дней. Соответствующее решение обнародовала пресс-служба правительства.

Согласно постановлению от 12 декабря 2018 года № 1077, оформление будет осуществляться с такими особенностями:

определение перечня документов, которые необходимо подавать таможням;

использование только электронной формы декларирования автомобилей;

регламентация действий таможни и декларанта в случае проверки заявленной фактурной стоимости оцениваемого автомобиля;

минимизация срока физического пребывания транспортных средств на таможне с целью уменьшения финансовых расходов граждан на оплату услуг стоянки.

В решении Кабмина указано, что временный порядок определяет механизм таможенного оформления транспортных средств, классифицируемых по коду 8703 согласно УКТВЭД, которые были ввезены в Украину в период с 1 января 2015 года до 25 ноября 2018 года, а также: находятся в таможенном режиме временного ввоза или транзита, помещение в который осуществлялось путем устного декларирования или декларирования с использованием другого документа, нежели таможенная декларация; находились в таможенном режиме временного ввоза или транзита, были вывезены за пределы таможенной территории Украины после 25 ноября 2018 года и ввозятся повторно.

Как известно, водители авто с иностранной регистрацией требуют отмены недавно принятых норм законодательства по легализации «евроблях», ввезенных в Украину с нарушением таможенных и налоговых требований.

Ранее сообщалось, что оформить ввезенное в Украину нерастаможенное авто теперь надо в течение 180 рабочих дней. После завершения этого срока будут налагаться штрафы за нарушение сроков пребывания транспортного средства на украинской территории. Для автомобилей, которые растаможат за первые 90 дней после вступления в силу нового закона, акцизный налог уменьшат на 50%.