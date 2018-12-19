Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Растаможка «евроблях» / Фото: ipukr.com

Временный порядок растаможки «евроблях» вступил в силу: что нужно знать владельцам авто на еврономерах (ДОКУМЕНТ)

19 дек 2018, 17:45
999

Временный порядок растаможки «евроблях», принятый накануне Кабинетом министров, вступил в силу. С сегодняшнего дня владельцы авто на еврономерах могут пройти все необходимые процедуры «временного порядка». На это у них есть 180 дней. Соответствующее решение обнародовала пресс-служба правительства.

Согласно постановлению от 12 декабря 2018 года № 1077, оформление будет осуществляться с такими особенностями:

  • определение перечня документов, которые необходимо подавать таможням;

  • использование только электронной формы декларирования автомобилей;

  • регламентация действий таможни и декларанта в случае проверки заявленной фактурной стоимости оцениваемого автомобиля;

  • минимизация срока физического пребывания транспортных средств на таможне с целью уменьшения финансовых расходов граждан на оплату услуг стоянки.

В решении Кабмина указано, что временный порядок определяет механизм таможенного оформления транспортных средств, классифицируемых по коду 8703 согласно УКТВЭД, которые были ввезены в Украину в период с 1 января 2015 года до 25 ноября 2018 года, а также: находятся в таможенном режиме временного ввоза или транзита, помещение в который осуществлялось путем устного декларирования или декларирования с использованием другого документа, нежели таможенная декларация; находились в таможенном режиме временного ввоза или транзита, были вывезены за пределы таможенной территории Украины после 25 ноября 2018 года и ввозятся повторно.

Как известно, водители авто с иностранной регистрацией требуют отмены недавно принятых норм законодательства по легализации «евроблях», ввезенных в Украину с нарушением таможенных и налоговых требований.

Ранее сообщалось, что оформить ввезенное в Украину нерастаможенное авто теперь надо в течение 180 рабочих дней. После завершения этого срока будут налагаться штрафы за нарушение сроков пребывания транспортного средства на украинской территории. Для автомобилей, которые растаможат за первые 90 дней после вступления в силу нового закона, акцизный налог уменьшат на 50%.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Новости партнеров

Последние публикации

Показать больше