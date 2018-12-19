Смертельное ДТП в Харькове: суд продлил меры пресечения Зайцевой и Дронову

Елена Зайцева и Геннадий Дронов, фото: Politeka

https://racurs.ua/n115870-smertelnoe-dtp-v-harkove-sud-prodlil-mery-presecheniya-zaycevoy-i-dronovu.html

Racurs.ua

Киевский районный суд Харькова на 60 суток продлил меры для обвиняемых по делу о прошлогодней резонансной ДТП на улице Сумской в Харькове.

В результате Елена Зайцева и Геннадий Дронов останутся за решеткой еще как минимум до 15 февраля 2019 года, сообщает издание MediaPort.

Отмечается, что адвокат Зайцевой просила избрать для нее более мягкую меру пресечения в связи с проблемами со здоровьем. По мнению адвоката, состояние здоровья Зайцевой лишает ее возможности скрываться от следствия.

Также судья сегодня зачитал результаты дополнительной судебно-медицинской экспертизы, которая осуществлялась относительно Зайцевой. В заключении экспертизы отмечается, что невозможно достоверно установить, находилась ли Зайцева в состоянии опьянения в момент совершения ДТП, поскольку отсутствует количественное определение обнаруженных в ее анализах кодеина или фенобарбитала.

Напомним, результаты этой экспертизы были известны еще 11 декабря, но тогда заседания суда не состоялось из-за отсутствия защитника Дронова.

Кровавое ДТП в Харькове на улице Сумской, жертвами которого стали шесть человек, а еще пять были травмированы, произошло вечером 18 октября 2017 года. Тогда Lexus, за рулем которого была Зайцева, столкнулся с Volkswagen под управлением Дронова. В результате столкновения автомобиль Зайцевой выбросило на тротуар с пешеходами.