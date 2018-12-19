Смертельна ДТП у Харкові: суд продовжив запобіжні заходи Зайцевій та Дронову

Олена Зайцева та Геннадій Дронов, фото: Politeka

https://racurs.ua/ua/n115870-smertelna-dtp-u-harkovi-sud-prodovjyv-zapobijni-zahody-zayceviy-ta-dronovu.html

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Київський районний суд Харкова на 60 діб продовжив запобіжні заходи для обвинувачених у справі про торішню резонансну ДТП на вулиці Сумській у Харкові.

У результаті Олена Зайцева та Геннадій Дронов залишаться за ґратами ще щонайменше до 15 лютого 2019 року, повідомляє видання MediaPort.

Зазначається, що адвокат Зайцевої просила обрати для неї більш м’який запобіжний захід у зв’язку з проблемами зі здоров’ям. На думку адвоката, стан здоров’я Зайцевої позбавляє її можливості переховуватися від слідства.

Також суддя сьогодні зачитав результати додаткової судово-медичної експертизи, яка здійснювалася щодо Зайцевої. У висновку експертизи зазначається, що неможливо достовірно встановити, чи перебувала Зайцева в стані сп’яніння в момент здійснення ДТП, оскільки відсутнє кількісне визначення виявлених в її аналізах кодеїну чи фенобарбіталу.

Нагадаємо, результати цієї експертизи були відомі ще 11 грудня, але тоді засідання суду не відбулося через відсутність захисника Дронова.

Криваве ДТП у Харкові на вулиці Сумській, жертвами якого стали шестеро осіб, а ще п’ятеро були травмовані, сталося ввечері 18 жовтня 2017 року. Тоді Lexus, за кермом якого була Зайцева, зіткнувся з Volkswagen під керуванням Дронова. Внаслідок зіткнення автівку Зайцевої викинуло на тротуар з пішоходами.