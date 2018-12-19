У Франції після «жовтих жилетів» про початок страйків заявили поліцейські

Французькі поліцейські готуються до страйків. Фото: aa.com.tr

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У Франції назріває наступна хвиля страйків. Цього разу пікети мають намір влаштовувати так звані сині жилети, тобто — поліцейські.

Найбільша французька профспілка правоохоронців UNSA-Police заявила про те, що закликає поліцейських не виходити на службу, а замість того брати участь у страйках, передає «Укрінформ».

Прикладом для поліцейських стали «жовті жилети» — активісти, які вимагали поліпшити соціальні стандарти, підвищити рівень заробітних плат, знизити акцизи на бензин, реформувати податкову систему тощо.

Населення Франції невдоволене економічною і соціальною політикою держави та вимагає змін. Оскільки так звані жовті жилети домоглися від уряду Франції призупинення рішення про підвищення податку на бензин, то поліцейські вирішили теж звернути увагу керівництва країни на себе.

Протягом поточного тижня поліцейські візьмуть участь у демонстраціях, а також будуть ігнорувати службу. Правоохоронці наполягають на збільшенні рівня заробітних плат, а також на поліпшенні умов праці. Поліцейські вимагають додаткових коштів за понаднормові години роботи, оскільки, за інформацією профспілки, правоохоронці перепрацьовують 15 тис. годин.

Пікети у Парижі заплановано на четвер і суботу.

Між тим в уряді вже заявили про те, що готові виплатити по 300 євро кожному з поліцейських, які взяли участь у підтримці правопорядку під час акцій «жовтих жилетів».

Нагадаємо, в Парижі тривають страйки активістів, які вимагають від уряду підвищення соціальних стандартів.

Раніше активістів розганяли сльозогінним газом і водометами.