Не задекларували понад 5 млн грн: НАЗК спрямувало до суду протоколи стосовно судді, прокурора і депутатів

Посадовці не задекларували доходів на суму понад 5 млн грн. Фото: zib.com.ua

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Десятеро українських посадовців, серед яких суддя, прокурор і двоє місцевих депутатів, своєчасно не подали декларації про доходи, набувши суттєвих змін у майновому стані. Через це Національне агентство з питань запобігання корупції подало до суду протоколи про вчинення ними адміністративних порушень, повідомляє прес-служба відомства.

Два протоколи НАЗК склало стосовно судді Рівненського апеляційного господарського суду Юлії Мамченко. Суддя своєчасно не повідомила відповідні органи про придбання квартири вартістю понад 2 млн грн і земельної ділянки вартістю більш ніж 176 тис. грн.

У свою чергу прокурор Київської місцевої прокуратури № 8 Денис Климов вказав завідомо недостовірні дані у розділі про подарунки. Так, у декларації прокурора за 2016 рік вказана сума в 225 тис. грн, що відрізняється від достовірної на 140,62 прожиткових мінімумів.

НАЗК також склало два адмінпротоколи стосовно депутатів місцевих рад. Зокрема, депутат Віто-Поштової сільради Петро Пекарський не повідомив про отримання доходу розміром понад 3 млн грн, а депутат Запорізької міськради Віталій Тишечка несвоєчасно повідомив про суттєві зміни у майновому стані у зв’язку з придбанням нерухомості.

Як раніше повідомляв «Ракурс», уряд зобов’язав українців вказувати у деклараціях доходи усіх членів родини.