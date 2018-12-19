Не задекларировали более 5 млн грн: НАПК направило в суд протоколы в отношении судьи, прокурора и депутатов

Чиновники не задекларировали доходов на сумму более 5 млн грн. Фото: zib.com.ua

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Десять украинских чиновников, среди которых судья, прокурор и двое местных депутатов, своевременно не подали декларации о доходах, когда у них произошли существенные изменения в имущественном состоянии. Из-за этого Национальное агентство по предотвращению коррупции подало в суд протоколы о совершении ими административных нарушений, сообщает пресс-служба ведомства.

Два протокола НАПК составило в отношении судьи Ровенского апелляционного хозяйственного суда Юлии Мамченко. Судья своевременно не сообщила в соответствующие органы о приобретении квартиры стоимостью более 2 млн грн и земельного участка стоимостью свыше 176 тыс. грн.

В свою очередь прокурор Киевской местной прокуратуры № 8 Денис Климов указал заведомо недостоверные данные в разделе о подарках. Так, в декларации прокурора за 2016 год указана сумма в 225 тыс. грн, отличающаяся от достоверной на 140,62 прожиточных минимумов.

НАПК также составило два админпротокола в отношении депутатов местных советов. В частности, депутат Вито-Почтового сельсовета Петр Пекарский не сообщил о получении дохода в размере более 3 млн грн, а депутат Запорожского горсовета Виталий Тишечко несвоевременно сообщил о существенных изменениях в имущественном состоянии в связи с приобретением недвижимости.

Как ранее сообщал «Ракурс», правительство обязало украинцев указывать в декларациях доходы всех членов семьи.