Кабмин отменил необходимость получения разрешений на осуществление несложных строительных работ

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Racurs.ua

Для несложных строительных работ, таких как перенос стен в квартирах, больше нужно получать разрешение Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Соответствующее постановление вчера принял Кабинет министров. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.

Впрочем, отмена разрешений не касается случаев вмешательства в несущие конструкции или инженерные системы многоквартирного дома.

С аналогичными ограничениями также разрешено осуществлять перепланировку и переоснащение объектов, которые по классу последствий относятся к категориям СС2 (средние) и СС3 (значительные). Это, в частности, торговые залы ТРЦ и офисные помещения бизнес-центров.

Стоит добавить, что в июне 2017 года правительство приняло постановление № 406, устанавливающее перечень работ, осуществление которых не требует соответствующих разрешительных документов. В частности, в этом документе говорилось о разрешении осуществления работ по объектам, которые по классу последствий относятся к категории СС1 (с незначительными последствиями).

Напомним, недавно Парцхаладзе сообщал, что на развитие инфраструктуры объединенных территориальных общин в госбюджете 2019 запланировано более 2 млрд грн.