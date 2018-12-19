Безвиз с ЕС: Еврокомиссия приняла отчет с новыми требованиями к Украине

Безвиз с ЕС / Фото: volyn.com.ua

https://racurs.ua/n115867-bezviz-s-es-evrokomissiya-prinyala-otchet-s-novymi-trebovaniyami-k-ukraine.html

Racurs.ua

Европейская комиссия в среду, 19 декабря, приняла второй отчет о выполнении требований безвизового режима с Украиной, а также рядом других стран. В высшем органе исполнительной власти Евросоюза считают, что все страны выполнили требования по визовой либерализации, однако должны принять дополнительные меры.

Еврокомиссия ожидает от официального Киева усиления борьбы с коррупцией и нерегулярной миграцией, пишет DW.

По словам еврокомиссара по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитриса Аврамопулоса, безвизовый режим — это достижение, которое влечет за собой ответственность и обязанности.

«Призываю к быстрым и более активные усилиям для снижения нерегулярной миграции, а также борьбы с коррупцией и организованной преступностью», — отметил Аврамопулос.

В Еврокомиссии настаивают, чтобы Украина выполнила рекомендации из прошлогоднего отчета. В частности, это касается:

отмены обязанности для антикоррупционных общественных активистов подавать е-декларации;

запуска работы Высшего антикоррупционного суда;

старта полноценной системы проверки е-деклараций;

решения вопроса об эффективности и аудите НАБУ;

восстановление «независимости и доверия» к САП.

В нынешнем отчете Еврокомиссия говорит о проблемах нерегулярной миграции из Украины. Например, в прошлом году число отказов во въезде в ЕС для украинцев возросло на 47% (более 33 тыс.) и продолжило расти в 2018 году. В то же время количество граждан Украины, которые нелегально находятся в странах Евросоюза, за прошлый год увеличилось на 13%.

Не забыли в Брюсселе и напомнить о контрабанде сигарет и киберпреступлениях, совершенных украинцами.

Напомним, что если страна не выполняет требования или нерегулярная миграция или необоснованные заявки на убежище превышают определенный уровень, Еврокомиссия может приостановить безвиз для этой страны.

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины (МИД) Павел Климкин заверил, что никаких прямых угроз украинскому безвизу нет.