Безвіз з ЄС: Єврокомісія ухвалила звіт з новими вимогами до Києва

Безвіз з ЄС / Фото: volyn.com.ua

https://racurs.ua/ua/n115867-bezviz-z-ies-ievrokomisiya-uhvalyla-zvit-z-novymy-vymogamy-do-kyieva.html

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Європейська комісія у середу, 19 грудня, ухвалила другий звіт щодо виконання вимог безвізового режиму з Україною, а також низкою інших країн. У вищому органі виконавчої влади Євросоюзу вважають, що усі країни виконують вимоги щодо режиму візової лібералізації, однак повинні вжити додаткових заходів.

Єврокомісія очікує від офіційного Києва посилення боротьби з корупцією та нерегулярною міграцією, пише DW.

За словами єврокомісара з питань міграції, внутрішніх справ і громадянства Дімітріса Аврамопулоса, безвізовий режим — це досягнення, яке тягне за собою відповідальність і обов’язки.

«Закликаю до швидких і більш активних зусиль для зниження нерегулярної міграції, а також боротьби з корупцією та організованою злочинністю», — зазначив Аврамопулос.

У Єврокомісії наполягають, щоб Україна виконала рекомендації із минулорічного звіту. Зокрема, це стосується:

скасування обов’язку для антикорупційних громадських активістів подавати е-декларації;

запуску роботи Вищого антикорупційного суду;

старту повноцінної системи перевірки е-декларацій;

вирішити питання щодо ефективності та аудиту НАБУ;

відновлення «незалежності та довіри» до САП.

У цьогорічному звіті Єврокомісія говорить про проблеми нерегулярної міграції з України. Наприклад, торік кількість відмов у в’їзді до ЄС для українців зросла на 47% (понад 33 тис.) і продовжила зростати у 2018 році. Водночас кількість громадян України, які нелегально перебувають у країнах Євросоюзу за минулий рік зросла на 13%.

Не забули у Брюсселі нагадати за контрабанду цигарок та кіберзлочини, які вчинили українці.

Нагадаємо, що якщо країна не виконує вимоги або ж нерегулярна міграція чи необґрунтовані заявки на притулок перевищують певний рівень, Єврокомісія може призупинити безвіз для цієї країни.

Раніше глава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін запевнив, що жодних прямих загроз українському безвізу немає.