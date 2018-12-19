Українські військові кораблі знову підуть у Керченську протоку. Фото: Апостроф.

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Українські військові кораблі знову вирушать в акваторію Азовського моря, а саме — в Керченську протоку, заявив секретар Ради національної безпеки й оборони України (РНБО) Олександр Турчинов.

Якщо Україна не зробить це найближчим часом, то таким чином вона дасть «зелене світло» Росії на подальшу окупацію, наголосив чиновник в інтерв’ю «ВВС Україна».

Секретар РНБО заявив, що відсутність дій із українського боку може мати негативні наслідки, наприклад, Росія покаже світові самостійно проголошені межі акваторії, за чим піде де-факто легалізація окупації Кримського півострова.

Передбачається, що українські військові кораблі вирушать у протоку спільно з міжнародними партнерами. У такому випадку світова спільнота зможе переконатися в тому, що Україна не порушує жодних законів.

Також Турчинов висловив сподівання, що НАТО підтримає нашу державу і прийде на допомогу в Азовському морі, відправивши в акваторію свої кораблі, які підуть у Керченську протоку разом із українськими військовими.

«Поки що наша ініціатива не отримала відповіді», — підсумував секретар РНБО.

Нагадаємо, 25 листопада в акваторії Чорного моря російські кораблі атакували українські судна. Як наслідок, дістали поранення троє українців, при цьому всі моряки були захоплені в полон. РФ незаконно утримує їх на своїй території.