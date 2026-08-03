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Ракурс
Рустема Умєрова призначено головою СЗР, фото: Офіс президента

Укази про призначення Умєрова та Клименка на нові посади оприлюднено на сайті Офісу президента

3 сер 2026, 14:41
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Володимир Зеленський, президент України, призначив нових секретаря Ради національної безпеки та оборони і голову Служби зовнішньої розвідки.

Відповідні укази сьогодні, 3 серпня, оприлюднено на сайті Офісу президента.

Згідно з указом № 695/2026, головою СЗР стане Рустем Умєров, який до цього обіймав посаду секретаря РНБО і був звільнений з неї указом № 693/2026.

Новим головою РНБО, Згідно з указом № 694/2026, стане колишній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо про наміри Зеленського призначити Умєрова та Клименка на відповідні посади.

Джерело: Ракурс


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