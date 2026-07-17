Зеленський запропонував Клименку посаду секретаря РНБО

Володимир Зеленський запропонував Ігорю Клименку посаду секретаря РНБО, фото: Володимир Зеленський

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Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, запропонував екс-міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку посаду секретаря Ради національної безпеки та оборони України.

Про це Зеленський сьогодні, 17 липня, повідомив на своїй Фейсбук-сторінці.

Ігор Клименко продовжить працювати на Україну у сфері захисту нашої держави і людей. Запропонував йому позицію секретаря Ради національної безпеки та оборони України, — зазначив Зеленський.

За словами Зеленського, відповідний указ вже готується. Він наголосив на важливості максимально результативної координації між усіма складовими у секторі безпеки й оборони і щоденного контролю за виконанням рішень:

Кожне рішення РНБО України та Ставки Верховного Головнокомандувача має виконуватись в повному обсязі та у визначений час. Уряд України, наші Сили оборони та безпеки України і вся система державних структур повинні працювати саме так, як необхідно для досягнення визначених державних цілей. Окремий пріоритет — це координація оборонних виробництв.

Наразі секретарем РНБО є екс-міністр оборони Рустем Умєров, який займає цю посаду з липня 2025-го. Клименко з лютого 2023 року очолював МВС. Вчора, 16 липня, Верховна Рада призначила нового прем'єр-міністра Сергія Корецького та проголосувала за новий склад Кабміну, у якому міністром внутрішніх справ став Іван Вигівський.

Раніше повідомлялося, що Клименко є одним із кандидатів на посаду міністра оборони.