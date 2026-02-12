Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про гарантії безпеки для України. Фото:

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про гарантії безпеки для України.

Напередодні глава держави підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 січня 2026 року «Про гарантії безпеки для України». Відповідний указ вже опубліковано на сайті президента.

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 січня 2026 року «Про гарантії безпеки для України, — йдеться у повідомленні.

Зеленський доручив доручив МЗС та Міноборони невідкладно підготувати проекти міжнародних договорів про гарантії безпеки для України. Контролювати цю роботу буде секретар РНБО Рустем Умєров.

Нагадаємо, наприкінці січня державний секретар США Марко Рубіо заявив, що зобов’язання щодо забезпечення безпеки України можуть включати розгортання невеликого європейського військового контингенту за матеріально-технічної підтримки американців. Майбутні гарантії безпеки України будуть підтримуватися Штатами, але на українській території можуть бути тільки європейські військові.