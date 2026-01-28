Деталі можливих гарантій безпеки для України розкрив Марко Рубіо. Фото:

Загальна угода щодо гарантій безпеки для України вже досягнута.

Наразі сторони на переговорах в Абу-Дабі продовжують обговорювати безпекове питання. Зобов’язання щодо забезпечення безпеки України можуть включати розгортання невеликого європейського військового контингенту за матеріально-технічної підтримки американців. Про це державний секретар США Марко Рубіо заявив в американському Сенаті, пише The Guardian.

За його словами, майбутні гарантії безпеки України будуть підтримуватися Штатами, але на українській території можуть бути тільки європейські військові. Свої війська в Україну зможуть відправити Велика Британія та Франція.

Я лише вказую на те, що без американського механізму забезпечення безпеки це не має значення. А причина, через яку необхідний такий сильний американський механізм забезпечення безпеки, полягає в тому, що наші союзники і партнери за останні 20−30 років недостатньо інвестували у свої власні оборонні можливості. Тепер, будемо сподіватися, це зміниться, — наголосив Рубіо.

Нагадаємо, на минулих зустрічах в ОАЕ обговорювалися 20-пунктний мирний план і проблемні питання. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Київ чекає на гарантії безпеки від США та Європи, які «дають можливість конкретної дати закінчення цієї війни».

Джерело: The Guardian