Володимир Зеленський анонсував нові тристоронні зустрічі України, США та РФ. Фото: ОП

Нові тристоронні зустрічі України, США та Росії відбудуться на цьому тижні.

Українська делегація у понеділок, 26 січня, доповіла президенту Володимиру Зеленському про перемовини в ОАЕ з американською і російською сторонами. Це був перший за довгий час формат тристороннього діалогу для закінчення війни. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Заявляється, що на зустрічах в Еміратах сторони обговорили спектр вагомих питань, передусім військових, які потрібні для закінчення війни. Говорили і про складні політичні питання, які досі не вирішені.

Проаналізували ключові позиції сторін. Визначив рамку подальшої дипломатичної роботи. Готуємось до нових тристоронніх зустрічей на цьому тижні, — додав президент.

Нагадаємо, 25 січня президент Володимир Зеленський поінформував, що на зустрічах в ОАЕС обговорювалися 20-пунктний мирний план і проблемні питання, яких дуже багато — але поменшало.

Наразі Київ чекає на гарантії безпеки від Штатів та Європи, які «дають можливість конкретної дати закінчення цієї війни». Двосторонні гарантії безпеки зі США готові на 100%, і тепер українська сторона чекає на дати і місце підписання.