Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО

Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n210304-zelenskyy-vyviv-galuschenka-ta-grynchuk-zi-skladu-rnbo.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, вивів зі складу Ради національної безпеки і оборони України Світлану Гринчук та Германа Галущенка.

Про це йдеться у президентському указі № 845/2025, який сьогодні, 14 листопада, оприлюднено на сайті Офісу президента.

На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 19 липня 2025 року № 501/2025 «Про склад Ради національної безпеки і оборони України» вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України Г. Галущенка та С. Гринчук, — вказано в тексті документа.

Зазначається, що цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 12 листопада до Верховної Ради надійшли подання від прем'єр-міністра України Юлій Свириденко щодо звільнення з посад міністра енергетики Світлани Гринчук та міністра юстиції Геннадія Галущенка.