Президент Володимир Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО.

У вівторок, 14 жовтня, глава держави звільнив заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Руслана Хомчака і призначив замість нього Євгенія Острянського. Президент вже підписав укази № 779/2025 та № 780/2025. Про це повідомляється на сайті Офісу президента. Також про це поінформував секретар РНБО Рустем Умєров у Telegram.

Призначити Острянського Євгенія Вікторовича Першим заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, — йдеться в президентському указі.

Як відомо, генерал-майор Євгеній Острянський свого часу працював на посаді заступника начальника Генерального штабу ЗСУ. На військовій службі він перебував понад 30 років і є фахівцем у стратегічному плануванні та оборонному управлінні.

В РНБО Острянський буде займатися військовим блоком питань — координуватиме питання із сектором Сил безпеки і оборони для посилення ЗСУ, а також координуватиме та готуватиме засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Нагадаємо, Денис Шмигаль працевлаштував у Міноборони звільненого заступника Рустема Умєрова. Першим заступником міністра оборони напередодні призначили генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, який обіймав посаду заступника та першого заступника МОУ у 2023−2025 роках.