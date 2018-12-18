На развитие инфраструктуры объединенным общинам выделят более 2 млрд грн. Фото: sg.vn.ua

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На развитие инфраструктуры, улучшение состояния важных социальных объектов в объединенных территориальных общинах (ОТО) в государственном бюджете на 2019 год заложены 2,1 млрд грн. Об этом сообщили сегодня на сайте украинского правительства.

По словам заместителя министра регионального развития, строительства и ЖКХ Льва Парцхаладзе, эти субвенции должны направить на реализацию важных проектов для жителей ОТО. На выделенные средства планируется провести капитальный ремонт дорог и освещение улиц, обновить здания учебных заведений и детских садов, а также закупить необходимую специальную технику, в том числе школьные автобусы.

По мнению чиновника, реформа децентрализации стала толчком к реализации важных проектов в территориальных общинах и позитивным изменениям для местных жителей.

Напомним, согласно итогам проведенного социологического опроса, четверть граждан Украины считает, что децентрализация приведет к появлению местных князьков.