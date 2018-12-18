Эмбарго на продукцию РФ будет действовать в 2019 году: названы товары

Эмбарго на российскую продукцию будет действовать в 2019 году / Фото: Еспресо.TV

https://racurs.ua/n115794-embargo-na-produkciu-rf-budet-deystvovat-v-2019-godu-nazvany-tovary.html

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Сегодня, 18 декабря, Кабинет министров продлил до 31 декабря 2019 года запрет на ввоз в Украину российских товаров из утвержденного перечня. Соответствующее постановление принято на заседании правительства, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Кабмин продлил действие двух разработанных профильным министерством постановлений от 30 декабря 2015 года, предусматривающих ограничения на импорт продукции российского происхождения. Помимо запрета на ввоз определенных категорий российских товаров, также будут действовать таможенные ставки на товары из России, которые до 2015 года ввозились с нулевой ставкой пошлины.

Предусмотренные правительством меры применены с целью противодействия установленным торговым ограничениям на импорт и транзит украинской продукции со стороны Москвы.

«Начиная с 2 января 2016 года для российских товаров действует так называемый режим „наибольшего благоприятствования“ ВТО, предусматривающий применение высоких ставок ввозной пошлины», — говорится в сообщении.

В утвержденный ранее перечень входит:

пищевая продукция (молочная продукция, чай, кофе, пиво, водочные изделия);

косметические средства личной гигиены (шампуни, гели для душа, мыла);

продукция химической промышленности для сельского хозяйства (гербициды, фугнициды, инсектициды, родентициды), хлористый калий;

железнодорожное оборудование (локомотивы, вагоны и путевое оборудование) и другие.

Напомним, в прошлом году Кабмин внес изменения в свое постановление от 30 декабря 2015 года № 1147 «О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России», согласно которому его действие было продлено до 31 декабря 2018 года включительно.

Ранее сообщалось, что с 1 января по 31 декабря 2018 года Россия продлила запрет на ввоз отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является Украина.