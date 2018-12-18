Ембарго на російську продукцію діятиме у 2019 році: названо товари

Ембарго на російську продукцію діятиме у 2019 році / Фото: Еспресо.TV

https://racurs.ua/ua/n115794-embargo-na-rosiysku-produkciu-diyatyme-u-2019-roci-nazvano-tovary.html

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Сьогодні, 18 грудня, Кабінет міністрів продовжив до 31 грудня 2019 року заборону на ввезення в Україну російських товарів із затвердженого переліку. Відповідну постанову ухвалено на засіданні уряду, повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.

Кабмін продовжив дію двох розроблених профільним міністерством постанов від 30 грудня 2015 року, що передбачають обмеження на імпорт продукції походженням з Росії. Окрім заборони ввезення певних категорій російських товарів, також діятимуть митні ставки на товари з Росії, які до 2015 року ввозились без мита.

Передбачені урядом заходи застосовані з метою протидії встановленим торговельним обмеженням на імпорт та транзит української продукції з боку Москви.

«Від 2 січня 2016 року для російських товарів діє так званий режим „найбільшого сприяння“ СОТ, що передбачає застосування вищих ставок ввізного мита», — йдеться у повідомленні.

До затвердженого раніше переліку входять:

харчова продукція (молочна продукція, чай, кава, пиво, горілчані вироби);

косметичні засоби особистої гігієни (шампуні, гелі для душу, мила);

продукція хімічної промисловості для сільського господарства (гербициди, фугніциди, інсектициди, родентициди), хлористого калію;

залізничне обладнання (локомотиви, вагони та колійне обладнання) та інші.

Нагадаємо, торік Кабмін вніс зміни до своєї постанови від 30 грудня 2015 року № 1147 «Про заборону ввезення на митну територію товарів походженням з Росії», відповідно до якого його дію було продовжено до 31 грудня 2018 року включно.

Раніше повідомлялося, що з 1 січня по 31 грудня 2018 року Росія продовжила заборону на ввезення окремих видів сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства, країною походження яких є Україна.