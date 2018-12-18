На розбудову інфраструктури об’єднаним громадам виділять понад 2 млрд грн. Фото: sg.vn.ua

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Racurs.ua

На розбудову інфраструктури, поліпшення стану важливих соціальних об'єктів в об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) у державному бюджеті на 2019 рік закладено 2,1 млрд грн. Про це повідомили сьогодні на сайті українського уряду.

За словами заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лева Парцхаладзе, ці субвенції мають спрямувати на реалізацію важливих проектів для мешканців ОТГ. За виділені кошти планується провести капітальні ремонти доріг і освітлення вулиць, оновити будівлі навчальних закладів і дитсадків та закупити необхідну спеціальну техніку, в тому числі шкільні автобуси.

На думку чиновника, реформа децентралізації стала поштовхом до реалізації важливих проектів у територіальних громадах і позитивних змін для місцевих мешканців.

Нагадаємо, згідно з підсумками проведеного соціологічного опитування, чверть громадян України вважає, що децентралізація призведе до появи місцевих князьків.