У «Дії» тепер можна оформити виплати для вагітних і допомогу на дитину до року. Фото:

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Оформити виплати у зв’язку з вагітністю та пологами й допомогу по догляду за дитиною до року відтепер можна в застосунку «Дія».

Після того, як громадяни подали через «Дію» заяву, програма направить її до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, яка автоматично збирає необхідні дані з державних реєстрів. Потім система формує рішення, а працівник Пенсійного фонду перевіряє та погоджує його. Про це прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив у Telegram.

Крім того, вищезгадану допомогу від держави також можна оформити в сервісних центрах Пенсійного фонду, ЦНАПах або через уповноважених осіб територіальних громад.

Зазначається, що 7 тис. грн допомоги щомісяця передбачені у зв’язку з вагітністю та пологами для жінок, які не застраховані. Щомісячна допомога по догляду за дитиною до року становить 7 тис. грн. А 10 тис. 500 грн передбачені для родин, які виховують дитину з інвалідністю.

Нагадаємо, в серпні в Україні змінили порядок переоформлення відстрочки від мобілізації. Українці можуть подати заяву про надання або переоформлення відстрочки через ЦНАП із використанням засобів порталу «Дія». Зміни передбачають автоматичну перевірку факту перебування людини на військовому обліку, наявності або відсутності відстрочки.