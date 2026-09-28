Уряд вирішив заморозити всі некритичні витрати з бюджету. Фото:

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Уряд України змінив пріоритетність державних видатків через затримку міжнародної допомоги.

Ситуація з державними фінансами залишається складною. Частина запланованого міжнародного фінансування поки не надійшла. Зокрема, через те, що Україна не встигла виконати частину взятих на себе зобов’язань перед міжнародними партнерами. Про це прем'єр-міністр України Сергій Корецький 28 вересня повідомив у Telegram.

В таких умовах ми продовжуємо приймати жорсткі антикризові заходи, щоб забезпечити найважливіше — потреби оборони та наших людей. Сьогодні уряд ухвалив рішення, яке визначає пріоритетність державних видатків, — заявив він.

За словами очільника Кабміну, фінанси передусім спрямують на оборону, пенсії та соціальні виплати. Крім того, гроші йтимуть на зарплати вчителям, лікарям та іншим бюджетникам.

Відкладаються видатки, які не є першочерговими. Мова йде про нові будівництва, реконструкції та або капітальні ремонти, які не є критично важливими. Також це стосується обʼєктів благоустрою, як то парків, скверів, фонтанів чи перекладання бруківки.

Ми усе це, безумовно, будемо робити, але наразі всі ресурси мають бути спрямовані на критично важливі напрямки. Варто нарешті припинити витрачати кошти не на пріоритетні речі, — зазначив посадовець.

Корецький також закликав органи місцевого самоврядування визначити пріоритети у своїх бюджетах і обмежити витрати, які зараз не є першочерговими.

Нагадаємо, 25 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що через дефіцит оборонного бюджету Україна може не проплатити замовлення дронів на січень-лютий. Це може вилитися в «серйозні виклики» взимку для ЗСУ. У цьому дефіциті передбачені гроші на дрони, ракети й забезпечення військових на період з жовтня по грудень, але є і на виплати військовим.