Україна отримала від Європейського Союзу новий транш на суму 2,8 млрд євро. Фото:

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Євросоюз надіслав Україні новий транш в межах програми підтримки Ukraine Facility.

Загальний обсяг нового платежу склав 2,8 млрд євро. Новий транш став вже сьомим для України, а за механізмом Ukraine Facility вдалося отримати загалом 29,4 млрд євро. Про це прем'єр-міністр Україна Юлія Свириденко 8 червня повідомила у Telegram.

За її словами, гроші європейських платників податків підуть на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету, зокрема соціальних і гуманітарних потреб.

Очільниця уряду додала, що Україна виконала 11 індикаторів «Плану України», що охоплюють реформи у сферах державного управління, економічної політики, енергетики, цифровізації та верховенства права, а також достроково виконала низку умов, передбачених для наступних етапів фінансування.

А станом на кінець травня цього року Україна виконала вже 86 заходів «Плану». Ще 65 перебувають на різних етапах реалізації. Водночас Кабінет міністрів продовжує системно впроваджувати необхідні зміни для забезпечення економічної стійкості, відновлення країни та наближення до членства в Євросоюзі.

Нагадаємо, 28 травня Верховна Рада ратифікувала меморандум про надання Україні кредиту у 90 млрд євро від ЄС, який дозволить залучити фінансову допомогу від Євросоюзу в 2026—2027 роках. Гроші мають піти на покриття дефіциту держбюджету, макроекономічну стабільність та посилення оборонно-промислового потенціалу.