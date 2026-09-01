Сергій Корецький, фото: Ярослав Железняк

https://racurs.ua/ua/n215954-ukrayina-perehodyt-do-jorstkoyi-ekonomiyi-cherez-deficyt-budjetu-koreckyy.html

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Кабмін запроваджує жорстку економію бюджетних коштів заради посилення оборони.

Про це сьогодні. 1 вересня, під час виступу у Верховній Раді заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Також уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони. За результатами ми вже знайшли 70 мільярдів економії, які в повному обсязі підуть, будуть спрямовані на потреби оборони, — наголосив Корецький.

Водночас прем'єр запевнив, що, попри жорстку економію, держава виконає всі соціальні зобов’язання перед громадянами:

При цьому маємо виконати всі необхідні соціальні зобов’язання. Таким чином щодо пенсій, зарплат, — проблем не буде.

Корецький додав, що принцип економії кожної бюджетної гривні застосують і під час підготовки державного бюджету на наступний рік.

Під час підготовки бюджету на 27-й рік ми також маємо виходити з принципу максимальної економії кожної бюджетної гривні. Прошу депутатів активно долучитися до процесу формування бюджету на 27-й рік.

Крім того, Корецький зазначив, що уряд проведе детальний аудит потреб Міністерства оборони — протягом місяця проаналізує всі проблеми, щоб забезпечити максимально ефективне використання бюджетних ресурсів.

Безумовно, ми будемо аналізувати, вивчати кожну гривню, але війна суттєво змінюється, війна суттєво дорожчає, це реальність, повинні реагувати на ці виклики, — підсумував прем'єр.

Джерело: «РБК-Україна»