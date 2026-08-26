Кабмін спростив правила зберігання ліків через російські удари по складах

Правила зберігання ліків в Україні спростили, фото: Pixabay

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Ракурс

Уряд спростив правила зберігання лікарських засобів на період воєнного стану.

Тепер фармацевтичні компанії зможуть залучати додаткові складські приміщення для зберігання ліків. Про це сьогодні, 26 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Таке рішення необхідне через постійні російські удари по складах і логістичних об'єктах, — наголосив він. — Компанії зможуть розосереджувати запаси ліків та бути більш гнучкими в плані логістики.

Очікується, що це дозволить забезпечити безперебійне постачання ліків до аптек.