Кабмін спростив правила зберігання ліків через російські удари по складах

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Правила зберігання ліків в Україні спростили, фото: Pixabay
Кабмін спростив правила зберігання ліків через російські удари по складахhttps://racurs.ua/ua/n215855-kabmin-sprostyv-pravyla-zberigannya-likiv-cherez-rosiyski-udary-po-skladah.htmlРакурс
Уряд спростив правила зберігання лікарських засобів на період воєнного стану.
Тепер фармацевтичні компанії зможуть залучати додаткові складські приміщення для зберігання ліків. Про це сьогодні, 26 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.
Таке рішення необхідне через постійні російські удари по складах і логістичних об'єктах, — наголосив він. — Компанії зможуть розосереджувати запаси ліків та бути більш гнучкими в плані логістики.
Очікується, що це дозволить забезпечити безперебійне постачання ліків до аптек.