Уряд дозволив продавати ліки на АЗС

На АЗС у продажі можуть з’явитися ліки, фото:

https://racurs.ua/ua/n211138-uryad-dozvolyv-prodavaty-liky-na-azs.html

Ракурс

Кабмін вніс зміни до Ліцензійних умов, якими передбачено можливість здійснення роздрібної торгівлі безрецептурними лікарськими засобами на автозаправних станціях за умови отримання відповідної ліцензії.

Про це сьогодні, 26 грудня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Це про ситуації, коли аптеки поруч немає: у селі, у прифронтових громадах або пізно вночі поза межами великих міст. Йдеться лише про безпечні безрецептурні ліки, які люди застосовують самостійно, — зазначив міністр. — В умовах війни це особливо важливо, адже мережі АЗС часто залишаються стабільно працюючими навіть під час перебоїв з електропостачанням.

За словами Ляшка, прописані вимоги до торгівлі на АЗС дозволяють гарантувати якість і безпечність лікарських засобів.

Це допоможе знизити ціни і зробити ліки доступнішими, — додав він.

Прес-служба Кабміну повідомляє, що продавати безрецептурні ліки у приміщеннях АЗС можна на підставі ліцензії за умови:

дотримання умов зберігання ліків;

якщо приймання та контроль якості ліків забезпечуватиме уповноважений фармацевтичний фахівець, відповідальний за систему якості ліків;

облаштування в приміщенні АЗС зони для належного зберігання ліків окремо від інших товарів;

дозволена також торгівля безрецептурними ліками в приміщеннях АЗС через вендингові автомати — за умови дотримання вимог щодо зберігання та вхідного контролю ліків.