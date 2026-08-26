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Правила хранения лекарства в Украине упростили, фото: Pixabay
Кабмин упростил правила хранения лекарства из-за российских ударов по складамhttps://racurs.ua/n215855-kabmin-uprostil-pravila-hraneniya-lekarstva-iz-za-rossiyskih-udarov-po-skladam.htmlРакурс
Уряд спростив правила зберігання лікарських засобів на період воєнного стану.
Тепер фармацевтичні компанії зможуть залучати додаткові складські приміщення для зберігання ліків. Про це сьогодні, 26 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.
Таке рішення необхідне через постійні російські удари по складах і логістичних об'єктах, — наголосив він. — Компанії зможуть розосереджувати запаси ліків та бути більш гнучкими в плані логістики.
Очікується, що це дозволить забезпечити безперебійне постачання ліків до аптек.