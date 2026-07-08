Компенсацию за разрушенное жилье пообещали жителям Вишневого. Фото:

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Компенсацію за зруйноване житло пообіцяли мешканцям Вишневого на Київщині.

Уряд доручив відповідальним міністерствам невідкладно підготувати рішення про виділення з резервного фонду 3,04 млрд грн на підтримку громади Вишневого для ліквідації наслідків ворожого обстрілу 6 липня. Про це прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила у Telegram.

За її словами, гроші спрямують на виплату компенсацій за зруйноване або пошкоджене житло. Також за ці кошти повинні будуть відбудувати знищене житло, провести капітальні ремонти багатоповерхівок та відновити інженерні мережі.

Тим часом у ДСНС поінформували, що понад 300 рятувальників та 84 одиниці техніки ДСНС сьогодні безперервно працюють у Вишневому. Надзвичайники розбирають завали й допомагають мешканцям. А сапери обстежують подвір’я на наявність вибухонебезпечних предметів, щоб люди могли безпечно повернутися додому.

Нагадаємо, російський удар по Вишневому став одним із найруйнівніших для Київської області з початку повномасштабної війни. Попереднє обстеження показало, що пошкоджень зазнали 253 приватні та 27 багатоквартирних будинків. Ще 65 звернень надійшло від представників бізнесу, чиє майно постраждало через атаку.

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що об'єкт у Вишневому, де після влучання відбувалася потужна детонація, не перебуває у сфері управління Збройних сил України та не підпорядковується війську.