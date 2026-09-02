Два рівня повітряних тривог вирішили запровадити в Україні. Фото:

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Два рівня повітряних тривог вирішили запровадити в Україні.

Жовтий рівень загрози буде запроваджено під час атаки дронів, а червоний рівень загрози — під час ракетних небезпек, а також масованих атак. Звуки тривог також змінять відповідно до рівня. Також планують точніше визначати територію загрози. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Telegramпісля доповіді прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

Зараз уже скасовано запуск вдруге сирени повітряної тривоги на позначення моменту відбою тривоги — наразі сирена запускається тільки на момент оголошення про початок повітряної тривоги, — написав глава держави.

Зазначається, що під час жовтого рівня працюватимуть державні структури, органи місцевого самоврядування, бізнес та інші важливі економічні і соціальних об'єкти за визначеними критеріями. Також вирішено збільшити кількість укриттів, зокрема мобільних.

У Києві під час жовтого рівня загрози повністю працюватиме Сирецько-Печерська лінія метро, а наземного транспорту побільшає. Крім того, в столиці скоротять комендантську годину. Іншим містам уряд рекомендує переглянути її тривалість.

Правила роботи шкіл і дитсадків залишаться без змін. А Кабінет міністрів щотижня переглядатиме заходи реагування на атаки РФ.

Нагадаємо, в КМДА заявляли, що в Києві підготували різні формати навчання залежно від безпекової ситуації. Перший тиждень навчального року школи планують розпочати в очно-дистанційному форматі. Водночас заклади освіти мають бути готові оперативно змінювати організацію навчання залежно від тривалості повітряних тривог і рівня загрози.