Росія почала відновлювати колишні радянські військові бази в Арктиці. Фото:

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Країна-агресор Росія відновлює колишні радянські військові бази в Арктиці.

На Крайній Півночі російські війська проводять ракетні навчання. На тлі цього Європейський Союз планує представити нову безпекову стратегію. Представлять її у жовтні. Про це високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила під час спілкування із журналістами перед початком Європейського арктичного саміту у Фінляндії.

Ми бачимо, що росія відкриває колишні радянські військові бази. Вони також проводять ракетні навчання тут, на Крайній Півночі, — зазначила вона.

За словами Каллас, Арктика стає дедалі важливішим регіоном через зміну клімату, що відкриває нові морські маршрути та посилює геополітичну конкуренцію.

Також глава дипломатії ЄС наголосила, що Брюссель турбує російський «тіньовий флот», який є екологічною бомбою уповільненої дії.

Як відомо, СРСР під час Холодної війни активно будував в Арктиці військові бази, аеродроми й радари. Особливо багато таких об'єктів з’явилося через близькість регіону до Північної Америки.

Нагадаємо, у січні 2026 року Німеччина, Франція, Велика Британія, Польща, Італія, Іспанія та Данія заявили, що НАТО визначило Арктику як пріоритетний регіон, а європейські союзники активізували свої зусилля для підтримки безпеки.