Кабмін скасував необхідність отримання дозволів на здійснення нескладних будівельних робіт

https://racurs.ua/ua/n115868-dlya-pereplanuvannya-kvartyry-teper-ne-potribno-otrymuvaty-dozvil-minregion-infografika.html

Racurs.ua

Для нескладних будівельних робіт, таких як перенесення стін у квартирах, більше потрібно отримувати дозвіл Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Відповідну постанову вчора ухвалив Кабінет міністрів. Про це повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе.

Втім, скасування дозволів не стосується випадків втручання в несучі конструкції чи інженерні системи багатоквартирного будинку.

З аналогічними обмеженнями також дозволено здійснювати перепланування та переоснащення об'єктів, які за класом наслідків належать до категорій СС2 (середні) та СС3 (значні). Це, зокрема, торговельні зали ТРЦ та офісні приміщення бізнес-центрів.

Варто додати, що в червні 2017 року уряд ухвалив постанову № 406, яка затверджувала перелік робіт, здійснення яких не потребує відповідних дозвільних документів. Зокрема, в цьому документі йшлося про дозвіл здійснення робіт стосовно об'єктів, які за класом наслідків належать до категорії СС1 (з незначними наслідками).

Нагадаємо, нещодавно Парцхаладзе повідомляв, що на розбудову інфраструктури об'єднаних територіальних громад в держбюджеті 2019 року заплановано понад 2 млрд грн.