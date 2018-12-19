Во Франции после «желтых жилетов» о начале забастовки заявили полицейские

Французские полицейские готовятся к забастовкам. Фото: aa.com.tr

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Racurs.ua

Во Франции назревает следующая волна забастовок. На сей раз протесты намерены устраивать так называемые «синие жилеты», то есть полицейские.

Самый крупный французский профсоюз правоохранителей UNSA-Police заявил о том, что призывает полицейских не выходить на службу, а присоединяться к забастовкам, передает «Укринформ».

Примером для полицейских стали «желтые жилеты» — активисты, которые требовали улучшить социальные стандарты, повысить уровень заработных плат, снизить акцизы на бензин, реформировать налоговую систему и прочее.

Население Франции недовольно экономической и социальной политикой государства и требует изменений. Поскольку «желтые жилеты» добились от правительства приостановления решения о повышении налога на бензин, то полицейские тоже решили добиваться внимания со стороны руководства страны.

В течение текущей недели полицейские примут участие в демонстрациях, а также будут игнорировать службу. Правоохранители настаивают на увеличении уровня заработных плат и улучшении условий работы. Они требуют дополнительной оплаты за сверхурочные часы работы, поскольку, по информации профсоюза, в общей сложности правоохранители переработали 15 тыс. часов.

Пикеты в Париже запланированы на четверг и субботу.

Между тем, в правительстве уже заявили о том, что готовы выплатить по 300 евро каждому из полицейских, принявших участие в поддержке правопорядка во время акций «желтых жилетов».

Напомним, в Париже продолжаются забастовки активистов, которые требуют от правительства поднять социальные стандарты.

Ранее активистов разгоняли слезоточивым газом и водометами.