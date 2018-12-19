Внеочередной съезд судей Украины: делегаты изберут членов Высшего совета правосудия (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Внеочередной съезд судей Украины / Фото: newjustice.org.ua

https://racurs.ua/n115832-vneocherednoy-sezd-sudey-ukrainy-delegaty-izberut-chlenov-vysshego-soveta-pravosudiya.html

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В среду, 19 декабря, в Киеве начался ХVІ внеочередной съезд судей Украины, который был созван Советом судей Украины для избрания четырех членов Высшего совета правосудия. Об этом сообщает пресс-служба ССУ.

Сегодня-завтра делегаты съезда будут выбирать членов ВСП из числа судей или судей в отставке путем тайного голосования.

Как отмечают в Совете судей, ранее служители Фемиды, участвующие в выборах ВСП, публично представили свои кандидатуры журналистам, представителям юридического сообщества и общественности.

Напомним, на избрание в состав Высшего совета правосудия претендуют 23 кандидата:

Брегей Роман;

Дмитрук Наталья;

Процик Мария,

Харченко Николай;

Прудивус Олег;

Чумак Сергей;

Пузыревский Евгений;

Протасов Владимир;

Ткаченко Александр;

Саранюк Василий;

Шелест Светлана;

Гирич Сергей;

Краснощокова Наталья;

Груицкая Людмила;

Иванова Лариса;

Соловьев Владимир;

Цукуров Владислав;

Яцына Виктор;

Бойко Александр;

Орлянская Валентина;

Волкова Елена;

Данилевский Максим;

Кузьменко Владимир.

Напомним, в марте состоялся съезд судей Украины, в ходе которого делегаты избрали членов ССУ, ВСП и ВККСУ. Тогда в рамках повторного голосования за кандидатов в состав ВСП делегаты съезда судей не смогли избрать двух новых членов Высшего совета правосудия — одного представителя от административных судов, а также одного члена ВСП по квоте общих судов и судей в отставке.