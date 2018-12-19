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Ракурс
Внеочередной съезд судей Украины / Фото: newjustice.org.ua

Внеочередной съезд судей Украины: делегаты изберут членов Высшего совета правосудия (ТРАНСЛЯЦИЯ)

19 дек 2018, 10:35
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В среду, 19 декабря, в Киеве начался ХVІ внеочередной съезд судей Украины, который был созван Советом судей Украины для избрания четырех членов Высшего совета правосудия. Об этом сообщает пресс-служба ССУ.

Сегодня-завтра делегаты съезда будут выбирать членов ВСП из числа судей или судей в отставке путем тайного голосования.

Как отмечают в Совете судей, ранее служители Фемиды, участвующие в выборах ВСП, публично представили свои кандидатуры журналистам, представителям юридического сообщества и общественности.

Напомним, на избрание в состав Высшего совета правосудия претендуют 23 кандидата:

  • Брегей Роман;

  • Дмитрук Наталья;

  • Процик Мария,

  • Харченко Николай;

  • Прудивус Олег;

  • Чумак Сергей;

  • Пузыревский Евгений;

  • Протасов Владимир;

  • Ткаченко Александр;

  • Саранюк Василий;

  • Шелест Светлана;

  • Гирич Сергей;

  • Краснощокова Наталья;

  • Груицкая Людмила;

  • Иванова Лариса;

  • Соловьев Владимир;

  • Цукуров Владислав;

  • Яцына Виктор;

  • Бойко Александр;

  • Орлянская Валентина;

  • Волкова Елена;

  • Данилевский Максим;

  • Кузьменко Владимир.

Напомним, в марте состоялся съезд судей Украины, в ходе которого делегаты избрали членов ССУ, ВСП и ВККСУ. Тогда в рамках повторного голосования за кандидатов в состав ВСП делегаты съезда судей не смогли избрать двух новых членов Высшего совета правосудия — одного представителя от административных судов, а также одного члена ВСП по квоте общих судов и судей в отставке.

Источник: Ракурс


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