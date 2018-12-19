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Внеочередной съезд судей Украины / Фото: newjustice.org.ua
Внеочередной съезд судей Украины: делегаты изберут членов Высшего совета правосудия (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n115832-vneocherednoy-sezd-sudey-ukrainy-delegaty-izberut-chlenov-vysshego-soveta-pravosudiya.htmlRacurs.ua
В среду, 19 декабря, в Киеве начался ХVІ внеочередной съезд судей Украины, который был созван Советом судей Украины для избрания четырех членов Высшего совета правосудия. Об этом сообщает пресс-служба ССУ.
Сегодня-завтра делегаты съезда будут выбирать членов ВСП из числа судей или судей в отставке путем тайного голосования.
Как отмечают в Совете судей, ранее служители Фемиды, участвующие в выборах ВСП, публично представили свои кандидатуры журналистам, представителям юридического сообщества и общественности.
Напомним, на избрание в состав Высшего совета правосудия претендуют 23 кандидата:
Брегей Роман;
Дмитрук Наталья;
Процик Мария,
Харченко Николай;
Прудивус Олег;
Чумак Сергей;
Пузыревский Евгений;
Протасов Владимир;
Ткаченко Александр;
Саранюк Василий;
Шелест Светлана;
Гирич Сергей;
Краснощокова Наталья;
Груицкая Людмила;
Иванова Лариса;
Соловьев Владимир;
Цукуров Владислав;
Яцына Виктор;
Бойко Александр;
Орлянская Валентина;
Волкова Елена;
Данилевский Максим;
Кузьменко Владимир.
Напомним, в марте состоялся съезд судей Украины, в ходе которого делегаты избрали членов ССУ, ВСП и ВККСУ. Тогда в рамках повторного голосования за кандидатов в состав ВСП делегаты съезда судей не смогли избрать двух новых членов Высшего совета правосудия — одного представителя от административных судов, а также одного члена ВСП по квоте общих судов и судей в отставке.