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Ракурс
Позачерговий з’їзд суддів України / Фото: newjustice.org.ua

Позачерговий з’їзд суддів України: делегати оберуть членів Вищої ради правосуддя (ТРАНСЛЯЦІЯ)

19 гру 2018, 10:35
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У середу, 19 грудня, у Києві розпочався ХVІ позачерговий з’їзд суддів України, який було скликано Радою суддів України для обрання чотирьох членів Вищої ради правосуддя. Про це інформує прес-служба РСУ.

Сьогодні-завтра делегати з’їзду обиратимуть членів ВРП з числа суддів або суддів у відставці шляхом таємного голосування.

Як зазначають у Раді суддів, раніше служителі Феміди, які виявили бажання взяти участь у виборах до складу ВРП, публічно представили свої кандидатури перед журналістами, представниками юридичної спільноти та громадськості.

Нагадаємо, на обрання до складу Вищої ради правосуддя претендують 23 кандидати:

  • Брегей Роман;

  • Дмитрук Наталія;

  • Процик Марія;

  • Харченко Микола;

  • Прудивус Олег;

  • Чумак Сергій;

  • Пузиревський Євген;

  • Протасов Володимир;

  • Ткаченко Олександр;

  • Саранюк Василь;

  • Шелест Світлана;

  • Гирич Сергій;

  • Краснощокова Наталія;

  • Груіцька Людмила;

  • Іванова Лариса;

  • Соловйов Володимир;

  • Цукуров Владислав;

  • Яцина Віктор;

  • Бойко Олександр;

  • Орлянська Валентина;

  • Волкова Олена;

  • Данилевський Максим;

  • Кузьменко Володимир.

Нагадаємо, у березні пройшов з’їзд суддів України, під час якого делегати обрали членів РСУ, ВРП та ВККСУ. Тоді в рамках повторного голосування за кандидатів до складу ВРП делегати з’їзду суддів не спромоглися обрати двох нових членів Вищої ради правосуддя — одного представника від адміністративних судів, а також одного члена ВРП за квотою загальних судів та суддів у відставці.

Джерело: Ракурс


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