Позачерговий з’їзд суддів України: делегати оберуть членів Вищої ради правосуддя (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Позачерговий з’їзд суддів України / Фото: newjustice.org.ua

https://racurs.ua/ua/n115832-pozachergovyy-z-yizd-suddiv-ukrayiny-delegaty-oberut-chleniv-vyschoyi-rady-pravosuddya.html

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У середу, 19 грудня, у Києві розпочався ХVІ позачерговий з’їзд суддів України, який було скликано Радою суддів України для обрання чотирьох членів Вищої ради правосуддя. Про це інформує прес-служба РСУ.

Сьогодні-завтра делегати з’їзду обиратимуть членів ВРП з числа суддів або суддів у відставці шляхом таємного голосування.

Як зазначають у Раді суддів, раніше служителі Феміди, які виявили бажання взяти участь у виборах до складу ВРП, публічно представили свої кандидатури перед журналістами, представниками юридичної спільноти та громадськості.

Нагадаємо, на обрання до складу Вищої ради правосуддя претендують 23 кандидати:

Брегей Роман;

Дмитрук Наталія;

Процик Марія;

Харченко Микола;

Прудивус Олег;

Чумак Сергій;

Пузиревський Євген;

Протасов Володимир;

Ткаченко Олександр;

Саранюк Василь;

Шелест Світлана;

Гирич Сергій;

Краснощокова Наталія;

Груіцька Людмила;

Іванова Лариса;

Соловйов Володимир;

Цукуров Владислав;

Яцина Віктор;

Бойко Олександр;

Орлянська Валентина;

Волкова Олена;

Данилевський Максим;

Кузьменко Володимир.

Нагадаємо, у березні пройшов з’їзд суддів України, під час якого делегати обрали членів РСУ, ВРП та ВККСУ. Тоді в рамках повторного голосування за кандидатів до складу ВРП делегати з’їзду суддів не спромоглися обрати двох нових членів Вищої ради правосуддя — одного представника від адміністративних судів, а також одного члена ВРП за квотою загальних судів та суддів у відставці.