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Позачерговий з’їзд суддів України / Фото: newjustice.org.ua
Позачерговий з’їзд суддів України: делегати оберуть членів Вищої ради правосуддя (ТРАНСЛЯЦІЯ)https://racurs.ua/ua/n115832-pozachergovyy-z-yizd-suddiv-ukrayiny-delegaty-oberut-chleniv-vyschoyi-rady-pravosuddya.htmlRacurs.ua
У середу, 19 грудня, у Києві розпочався ХVІ позачерговий з’їзд суддів України, який було скликано Радою суддів України для обрання чотирьох членів Вищої ради правосуддя. Про це інформує прес-служба РСУ.
Сьогодні-завтра делегати з’їзду обиратимуть членів ВРП з числа суддів або суддів у відставці шляхом таємного голосування.
Як зазначають у Раді суддів, раніше служителі Феміди, які виявили бажання взяти участь у виборах до складу ВРП, публічно представили свої кандидатури перед журналістами, представниками юридичної спільноти та громадськості.
Нагадаємо, на обрання до складу Вищої ради правосуддя претендують 23 кандидати:
Брегей Роман;
Дмитрук Наталія;
Процик Марія;
Харченко Микола;
Прудивус Олег;
Чумак Сергій;
Пузиревський Євген;
Протасов Володимир;
Ткаченко Олександр;
Саранюк Василь;
Шелест Світлана;
Гирич Сергій;
Краснощокова Наталія;
Груіцька Людмила;
Іванова Лариса;
Соловйов Володимир;
Цукуров Владислав;
Яцина Віктор;
Бойко Олександр;
Орлянська Валентина;
Волкова Олена;
Данилевський Максим;
Кузьменко Володимир.
Нагадаємо, у березні пройшов з’їзд суддів України, під час якого делегати обрали членів РСУ, ВРП та ВККСУ. Тоді в рамках повторного голосування за кандидатів до складу ВРП делегати з’їзду суддів не спромоглися обрати двох нових членів Вищої ради правосуддя — одного представника від адміністративних судів, а також одного члена ВРП за квотою загальних судів та суддів у відставці.