Потужний циклон «Фетай» пройшовся узбережжям Індії, є загиблі (ФОТО)

Потужний циклон досяг індійського узбережжя. Фото: flickr.com

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В Індії жертвами циклону «Фетай» стали щонайменше двоє осіб. Про це повідомляє Al Jazeera з посиланням на владу постраждалих районів.

Швидкість вітру на момент наближення до узбережжя досягла 120 км/с. Циклон досяг материка у міста Катренікона й приніс на узбережжя сильні дощі й вітер.

Внаслідок стихії загинули люди в штаті Андхра-Прадеш. Ще тисячі місцевих мешканців покинули свої домівки, рятуючись від негоди.

Місцева влада евакуювала 11 тис. 600 осіб, оскільки будинки цих людей ще не були відремонтовані після потужного циклону «Тітлі», який досяг індійського узбережжя в жовтні 2018 року.

Нагадаємо, ураган «Валака» повністю змив острів Іст-Айленд, який розташований у північно-західній частині Гавайського архіпелагу. Безлюдний острів відігравав важливу роль в екосистемі архіпелагу — на ньому жили гавайські тюлені-монахи та зелені черепахи.