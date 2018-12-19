Росія висунула умови проведення зустрічі у нормандському форматі

Росія відмовилася зустрічатися у нормандському форматі, фото — Президент України

https://racurs.ua/ua/n115830-rosiya-vysunula-umovy-dlya-provedennya-zustrichi-u-normandskomu-formati.html

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Обов’язковою умовою для проведення саміту нормандського формату щодо України Росія назвала прийняття Києвом закону про статус Донбасу і відведення військових з населених пунктів Золоте, Петровське та Станиця Луганська.

Невиконання Україною цих умов заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін назвав причиною довгої відсутності будь-яких зустрічей у нормандському форматі, повідомило 19 грудня РІА «Новини».

Карасін сказав, що у найближчій перспективі зустрічей нормандської четвірки на рівні президентів або міністрів закордонних справ не планується.

«Умовою скликання саміту в нормандському форматі має стати виконання Києвом домовленостей, досягнутих раніше лідерами квартету на зустрічах у 2015−2016 роках в Парижі і Берліні», — заявив Карасін.

Росіяни наполягають на включенні у закон про особливий статус Донбасу так званої «формули Штайнмайера» і розведенні сил і засобів сторін на лінії зіткнення в трьох пілотних районах — населених пунктах Золоте, Петрівське та Станиця Луганська.

Формула Штайнмайера (президент Німеччини, колишній голова ОБСЄ, екс-глава МЗС ФРН — «Ракурс») визначає механізм введення в дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей на тимчасовій основі у день виборів, а постійній основі — після опублікування звіту ОБСЄ про підсумки виборів.

При цьому Карасін сказав, що «зустріч заради самої зустрічі нікому сьогодні не потрібна».

За його словами, переговори міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з його російським візаві Лавровим також не плануються.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що спеціальний представник Державного департаменту США Курт Волкер ніяк не може зустрітися із росіянами з приводу миротворців на Донбасі. Російська сторона не направила нові пропозиції по розміщенню миротворчої місії ООН на Донбасі. Волкер розраховував на нову зустріч з помічником президента Росії Владиславом Сурковим, але увесь 2018 рік тривала переписка з Кремлем з цього приводу.