Россия отказалась встречаться в нормандском формате, фото — Президент Украины

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Обязательным условием для проведения саммита нормандского формата Россия назвала принятие Киевом закона о статусе Донбасса и отвод военных из населенных пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская.

Невыполнение Украиной этих условий заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин назвал причиной долгого отсутствия каких-либо встреч в нормандском формате, сообщило 19 декабря РИА «Новости».

Карасин сказал, что в ближайшей перспективе встреч нормандской четверки на уровне президентов или министров иностранных дел не планируется.

«Условием созыва саммита в нормандском формате должно стать выполнение Киевом договоренностей, достигнутых ранее лидерами квартета на встречах в 2015—2016 годах в Париже и Берлине», — заявил Карасин.

Россияне требуют включения в закон об особом статусе Донбасса так называемой «формулы Штайнмайера» и разведения сил и средств сторон на линии соприкосновения в трех пилотных районах — населенных пунктах Золотое, Петровское и Станица Луганская.

Формула Штайнмайера (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ — «Ракурс») определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов, на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

При этом Карасин сказал, что «встреча ради самой встречи никому сегодня не нужна».

По его словам, переговоры министра иностранных дел Украины Павла Климкина с его российским визави Лавровым также не планируются.

Ранее «Ракурс» сообщал, что специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер никак не может встретиться с россиянами, чтобы обговорить вопрос миротворцев на Донбассе. Российская сторона не направила новые предложения по размещению миссии ООН на Донбассе. Волкер рассчитывал на новую встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым, но весь 2018 год шла длительная переписка с Кремлем по этому поводу.