В Індії місцевий депутат влаштував весілля дочки на 400 тис. гостей. Фото:

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В Індії місцевий депутат Анант Сінгх влаштував весілля дочки на 400 тис. гостей.

Гучне святкування пройшло в селі Надава, що в штаті Біхар. Цей регіон вважається одним із найбідніших в Індії. Їжу для гостей готували 500 кухарів. Для прибуття важливих гостей організатори облаштували шість тимчасових вертолітних майданчиків. Наречений приїхав на церемонію в кортежі зі 151 автомобіля. Про це повідомило видання The Guardian.

За весіллям наживо спостерігала дуже велика кількість людей. Деякі люди видиралися на дерева та електричні опори, щоб побачити святкування. Їх зібралося майже 100 тис. Через це організатори заходу були змушені скасувати кінну гонку за участю близько 200 коней.

Анант Сінгх є впливовим політиком штату Біхар. За даними організації Association for Democratic Reforms, проти нього відкрито 28 кримінальних справ, у тому числі про вбивство, замах на вбивство, вимагання та викрадення людей.

Нагадаємо, що в Індії щороку відбувається більш ніж 10 млн весіль. Консалтингова компанія KPMG оцінює вартість весільної індустрії країни у 40−50 млрд дол.

Джерело: The Guardian