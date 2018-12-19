Мощный циклон «Фетай» прошелся по побережью Индии, есть погибшие (ФОТО)

Мощный циклон достиг индийского побережья. Фото: flickr.com

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В Индии жертвами циклона «Фетай» стали по меньшей мере два человека. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на власти пострадавших районов.

Скорость ветра на момент приближения к побережью достигла 120 км/с. Циклон достиг материка у города Катреникона и принес на побережье сильные дожди и ветер.

В результате стихии погибли люди в штате Андхра-Прадеш. Еще тысячи местных жителей покинули свои дома, спасаясь от непогоды.

Местные власти эвакуировали 11 тысяч. 600 человек, поскольку дома этих людей еще не были отремонтированы после мощного циклона «Титли», который достиг индийского побережья в октябре 2018 года.

Напомним, ураган «Валака» полностью смыл остров Ист-Айленд, который расположен в северо-западной части Гавайского архипелага. Необитаемый остров играл важную роль в экосистеме архипелага — на нем жили гавайские тюлени-монахи и зеленые черепахи.