Головні новини за 19 грудня: позачерговий з’їзд суддів, українські кораблі знову вирушать до Керченської протоки, позов Насірова до лікаря-кардіолога

Сьогодні шляхом таємного голосування оберуть чотирьох членів Вищої ради правосуддя, фото: vru.gov.ua

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Сьогодні Шевченківський районний суд Києва розглядав позов екс-очільника ДФС Романа Насірова до лікаря-кардіолога Максима Соколова. Насіров вимагав 1 млн грн компенсації за розголошення даних про його здоров’я під час під час одного з судових засідань у 2017 році.

Суд вирішив повністю відмовити в задоволенні цього позову. Тепер у Насірова є 30 днів для подання апеляції.

Сьогодні в Києві розпочався XVI позачерговий з’їзд суддів України, на якому, як очікується, з-поміж 23-х кандидатів шляхом таємного голосування оберуть чотирьох членів Вищої ради правосуддя. Наразі засідання ще триває.

Нацбанк подав до суду позов проти екс-акціонера «ПриватБанку» Ігоря Коломойського. НБУ вимагає повернути понад 6,6 млрд грн виділеного «ПриватБанку» рефінансування. Позов розглядатиме суд Женеви (Швейцарія).

Українські військові кораблі невдовзі знову спробують пройти через Керченську протоку. Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов. За його словами, цього разу українців супроводжуватимуть міжнародні партнери.