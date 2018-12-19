Планета Сатурн, фото: Wikimedia

https://racurs.ua/ua/n115873-saturn-vtrachaie-svoyi-kilcya-z-rekordnou-shvydkistu-ucheni-video.html

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Усі планети в нашій Сонячній системі мають свої унікальні риси, проте немає нічого, що зможе зрівнятися з велетенськими кільцями Сатурна. Але, як і все у Всесвіті, вони не існуватимуть вічно — нещодавно вчені встановили, що кільця цієї планети-гіганта зникають надзвичайно швидко, як для космічних процесів.

Якщо такі темпи збережуться, то кільця можуть розпастися і впасти на Сатурн за 100 млн років. Цей процес називається «кільцевий дощ», повідомляє видання Science Alert з посиланням на наукове дослідження, опубліковану в журналі Icarus.

Таких висновків учені дійшли, проаналізувавши дані, отримані від космічних апаратів NASA Voyager («Вояджер») 1 і 2, які відвідали Сатурн на шляху до зовнішніх частин Сонячної системи в листопаді 1980 року та в серпні 1981 року відповідно.

Поєднуючи це зі спостереженнями зонду Cassini («Кассіні»), багаторічна програма дослідження Сатурна яким розпочалася в 2004 році, астрономи змогли точно розрахувати, наскільки швидко розпадаються кільця. «Кассіні», зокрема, зібрав відомості про об'єкти з кілець Сатурна, які падають на планети.

«Нам пощастило жити в час існування системи кілець Сатурна, яка, ймовірно, перебуває в середині свого „життєвого циклу“», — зазначає співробітник NASA планетолог Джеймс О’Доногью.

В інших планет-гігантів Сонячної системи — Юпітера, Урана та Нептуна також є свої планетарні кільця, але не такі помітні, як у Сатурна. Можливо, вони також мають тимчасовий характер і раніше були значно більшими.

«Якщо кільця є тимчасовими, — говорить О’Доногью, — можливо, ми просто не застали величезні кільцеві системи Юпітера, Урана та Нептуна».

Нагадаємо, торік NASA опублікувало найкращі фотографії Сатурна, зроблені зондом «Кассіні».