Найбільш завзятим кнопкодавам року активісти вручили різочки від Святого Миколая (ВІДЕО)

Андрій Река (ліворуч) обіцяє не порушувати Конституції, фото: «Чесно»

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Громадський рух «Чесно» оприлюднило імена найбільш завзятих кнопкодавів Верховної Ради у 2018 році.

Про це повідомляється на сторінці руху в соціальній мережі Фейсбук.

До символічного топ-10 депутатів, котрі найбільш активно голосували за своїх відсутніх колег, увійшли чотири народні обранці з «Блоку Петра Порошенка» — Андрій Шинькович, Борис Козир, Олександр Бакуменко й Олександр Урбанський, троє депутатів з «Народного фронту» — Андрій Іванчук, Федір Бендюженко та Андрій Река, а також троє представників «Відроження» — Антон Яценко, Василь Гуляєв та Євгеній Гєллєр.

Цього року в сесійній залі парламенту активісти залишили «переможцям» рейтингу символічні різочки від Святого Миколая із відповідними записками. Саме такі «подарунки», за народними віруваннями, отримують від святого неслухняні діти 19 грудня.

Зазначається, що реакція народних обранців на «подарунки» була різною. Так, Андрій Река поклявся більше не порушувати Конституцію.

«Клянуся, більше так робити не буду», — пообіцяв народний обранець.

Олександр Урбанський сховав різочку під стіл, а Андрій Шинькович після ознайомлення з подарунком показав операторові активістів середній палець і вже цього ж дня продовжив кнопкодавити.

Нагадаємо, торішній рейтинг кнопкодавів очолював вже згаданий Яценко.