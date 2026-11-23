Алексей Чернышев, фото: «Интерфакс-Украина»

https://racurs.ua/n217578-nabu-soobschilo-chernyshevu-o-novom-podozrenii.html

Ракурс

НАБУ і САП повідомили колишньому віце-прем'єру та двом керівникам структурних підрозділів очолюваного ним Міністерства національної єдності про підозру у розтраті бюджетних коштів через фіктивне працевлаштування.

Про це сьогодні, 23 листопада, повідомила прес-служба НАБУ.

​За даними слідства:

підозрюваний організував схему виплати заробітної плати коштом міністерства п’ятьом особам. Насправді ці люди не виконували посадових обов’язків у відомстві, а працювали особистими водіями та охоронцями ексміністра;

до реалізації схеми він залучив двох керівників підрозділів міністерства. Вони знали, що працівники оформлені фіктивно, проте регулярно підписували документи з неправдивими даними про нібито виконану ними роботу. На підставі цих паперів нараховувалася зарплата.

​Кваліфікація дій підозрюваних:

​колишній віцепрем'єр-міністр: ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 191 (організація розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 (організація службового підроблення);

​керівники підрозділів міністерства: ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366.

Прізвище міністра НАБУ не називає. За даними ЗМІ, йдеться про колишнього віце-прем'єра Олексія Чернишова.

Це вже не перша підозра Чернишову. 11 листопада 2025 року НАБУ та САП повідомили йому про підозру в незаконному збагаченні. Тоді антикорупційні органи повідомляли про задокументовану передачу йому та його довіреній особі понад 1,2 млн доларів і майже 100 тис. євро готівкою.