НАБУ и САП вручили Чернышову ходатайство об избрании меры пресечения

Алексей Чернышов, фото: «Википедия»

Ракурс

НАБУ та САП вручили колишньому віце-прем'єр-міністру України клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Про це сьогодні, 14 листопада, повідомила прес-служба НАБУ.

За даними слідства, експосадовець був серед відвідувачів так званої «пральні» — місця, де здійснювалася легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом, — розповіли в НАБУ. — Цей об'єкт перебував під контролем керівника злочинної організації, викритої НАБУ та САП напередодні.

Зазначається, що детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад 1,2 млн доларів США та майже 100 тис. євро готівкою.

Кваліфікація — ст. 368−5 Кримінального кодексу (незаконне збагачення).

Нагадаємо, що експосадовець вже підозрюється НАБУ і САП у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, — додали в НАБУ.

Ім’я екс-посадовця, про якого йдеться, не вказане.

Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомив, що йдеться про Олексія Чернишова.

НАБУ та САП вручили Чернишову — колишньому віцепрем'єр-міністру України, який одночасно є кумом Зеленського — клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, — зазначив він. — Це означає, що буде судове засідання, де вирішать щодо тримання під вартою Чернишова.

Гончаренко нагадав, що в Чернишова вже є одна підозра, яку він отримав влітку — тоді йому присудили заставу в 120 млн грн.

Заставу внесли його дружина, приватна фірма, що торгує деталями для авто і була створена в квітні цього року, а також менеджерка групи компаній DIM Дарія Бедя. DIM — це український девелопер, який спеціалізується на будівництві та обслуговуванні житлової та офісної нерухомості в Києві та області.