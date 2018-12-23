Кидають подарунки ніби собакам: 7-річна дівчинка пояснила подрузі, чому не можна брати цукерки від політиків (ВІДЕО)

Депутати в Ірпені кидали іменні подарунки дітям, фото — "Чесно"

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У мережі оприлюднили відео, на якому 7-річна дівчинка пояснила подрузі, чому не можна брати цукерки від політиків і фотографуватися з ними.

Ролик став реакцією дітей на випадок, який стався в Ірпені у день Святого Миколая, повідомив 23 грудня рух «Чесно».

«Вони кидають цукерки. Ти хочеш, щоб тобі кидали цукерки, а ти ловила наче дика? У нас це на 1 вересня може статися, або на ярмарку чи в кінці школи. Вони просто хочуть пофоткатися з нами. Хочуть, що ми були як собаки. Це не Дід Мороз, а депутат Ірпінської міськради», — пояснила дівчинка подрузі.

Вона також порадила у подібних випадках відмовлятися від подарунків.

Дівчатка обговорювали відео та фото, на яких йшлося про випадок в Ірпінській школі, коли місцеві депутати Ігор Оверко та Петро Король тішили дітлахів у садочку «Колібрі» та молодших класах Ірпінської загальноосвітньої школи № 17 іменними подарунками. Причому солодощі не вручали, а кидали.

Подією похвалився на своїй сторінці у соцмережі facebook депутат-«укропівець» Петро Король. На пакунках з «кіндер-сюрпризами» були наклеєні папірці з його іменем.

Політики пояснили згодом, що кидали подарунки, аби «діти не нудилися і щоб процес спілкування з меценатами був веселішим».

Директорка школи № 17 Леся Литвин у Фейсбук подякувала депутатам за подарунки, а забудовника Оверка назвала «ангелом-меценатом».

У «Чесно» кажуть, що політики часто порушують закон України «Про освіту», використовуючи дітей для свого піару. Але, відповідно до ст. 31 цього закону, політичні партії (об'єднання) не мають права втручатися в освітню діяльність закладів освіти. Також ст. 80 визначає, що «об'єкти та майно державних і комунальних закладів освіти не підлягають використанню не за освітнім призначенням».

Нагадаємо, що найбільш завзятим кнопкодавам року у Раді активісти 19 грудня вручили різочки від Святого Миколая. До символічного топ-10 депутатів, котрі найбільш активно голосували за своїх відсутніх колег, увійшли чотири народні обранці з «Блоку Петра Порошенка» — Андрій Шинькович, Борис Козир, Олександр Бакуменко й Олександр Урбанський, троє депутатів з «Народного фронту» — Андрій Іванчук, Федір Бендюженко та Андрій Река, а також троє представників «Відроження» — Антон Яценко, Василь Гуляєв та Євгеній Гєллєр.