Нардепи-прогульники грудня 2018 року: рух «Чесно» склав рейтинг (ІНФОГРАФІКА)

Нардепи-прогульники грудня 2018 року. Фото: fdlx.com

https://racurs.ua/ua/n116019-nardepy-progulnyky-grudnya-2018-roku-ruh-chesno-sklav-reytyng-infografika.html

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У грудні 2018 року 60 депутатів пропустили понад 90% голосувань у парламенті, про це повідомив рух «Чесно». Уся інформація бралася з офіційного сайту Верховної Ради.

У грудні 16 депутатів жодного разу не проголосували, дев’ятеро із них — із невідомих причин. Шестеро із цих депутатів перебувають під слідством, втекли з країни або написали заяву про складання повноважень.

Загальна присутність нардепів в Раді у грудні склала 76,2%, а голосування — 42,1%. Встановлено, що понад 50% голосувань пропустили 254 нардепи.

Депутати від груп «Воля Народу» не брали участь у 85% голосувань, «Відродження» — 76%, «Батьківщина» — 45,4%, «Самопоміч» — 37,5%, позафракційні — 37,4%. Встановлено, що нардепи, обрані за партійними списками, частіше беруть участь у голосуваннях, ніж депутати-мажоритарники. Різниця в їхній активності голосувань за грудень становила 9%.

Нагадаємо, як в одну з п’ятниць на роботу вийшли лише 5% нардепів.