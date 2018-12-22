Вибух у Львові на ярмарку: названа кількість постраждалих

Вибух у Львові на ярмарку. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n116018-vybuh-u-lvovi-na-yarmarku-nazvana-kilkist-postrajdalyh.html

Racurs.ua

Під час вибуху та пожежі на різдвяному ярмарку у Львові постраждали п’ятеро людей. Про це сьогодні, 22 грудня повідомив прес-центр міськради Львова.

Чотирьох постраждалих відвезли до восьмої міської лікарні, ще одна особа звернулася до медиків самостійно.

В усіх постраждалих медики діагностували опіки різних частин тіла. Двоє перебувають у реанімації, їхній стан важкий, троє — в опіковому відділенні. Медики не дають жодних прогнозів, бо зони опіку на тілі у постраждалих ще формуються.

Відомо, що в реанімації перебуває 50-річна постраждала особа, її стать не уточнили. Решта постраждалих — молодь від 22 до 25 років.

Встановлено, що четверо осіб постраждали під час виконання робіт, вони отримали виробничу травму.

Нагадаємо, що міська рада назвала причину вибуху на ярмарку у Львові.