Вибух протеза спричинив пожежу на Львівщині, фото: ChatGPT

https://racurs.ua/ua/n217611-veteran-na-lvivschyni-otrymav-smertelni-opiky-cherez-vybuh-proteza.html

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У Шептицькому на Львівщині внаслідок пожежі у власній квартирі загинув 35-річний ветеран 3-ї окремої штурмової бригади Євгеній Горожанкін.

Отримавши 55% опіків тіла, він помер у лікарні. Причиною пожежі стало коротке замикання електромережі. Про це повідомляє видання «Твоє місто».

5 вересня близько 16:15 у квартирі на восьмому поверсі дев’ятиповерхового будинку в Шептицькому спалахнула пожежа. Сусідка розповідала, що перед тим, як полум’я охопило оселю, вона чула вибух. Того дня Євгеній поставив свій протез на зарядку, — зазначає видання.

Чоловік тривалий час жив у Німеччині, проте повернувся в Україну і в 2024 році добровільно долучився до 3-ї окремої штурмової бригади. На фронті він зазнав тяжкого поранення, внаслідок якого йому ампутували ногу.

Сучасні біонічні протези оснащені літій-іонними акумуляторами. У разі короткого замикання, перегріву або критичного стрибка напруги в мережі такі акумулятори схильні до так званого «теплового розгону» — ланцюгової реакції, під час якої батарея миттєво розігрівається до сотень градусів, вибухає та викидає струмінь вогню й токсичного диму. Загасити таке займання звичайною водою неможливо.

Джерело: «Твоє місто»