Причину вибуху на ярмарку у Львові оголосила міська рада

Вибух у Львові на різдвяному ярмарку. Фото: ДСНС

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Racurs.ua

Причиною вибуху на різдвяному ярмарку у Львові стало порушення техніки безпеки використання газових балонів. Про це сьогодні, 22 грудня, повідомив прес-центр міськради Львова.

Техніку безпеки порушив один із підприємців, розслідуванням вже займаються правоохоронні органи. Мер Львова Андрій Садовий наголосив, що заборонено використовувати газові балони, але жінка-підприємець все одно ними користувалася.

Львівська міська рада сьогодні провела позапланове засідання міської комісії з питань надзвичайних ситуацій. Прийняли рішення призупинити роботу ярмарків на проспекті Свободи, площі Ринок та проспекті Червоної Калини на час роботи районних комісій з обстеження.

Комісії повинні обстежити місце вибуху та оголосити висновки до 17.00 23 грудня. Устаткування ярмарок будуть перевіряти на наявність газового обладнання. Після цього приймуть рішення, чи можна відновлювати їхню роботу.

За фактом події було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 (порушення вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Раніше «Ракурс» публікував фото та відео з місця вибуху на ярмарку у Львові.